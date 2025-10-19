أكثر من 39 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية خلال الربع الثالث

الرياض في 19 أكتوبر /وام/ كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم، أن قطاع النقل بالقطارات في المملكة حقق رقما استثنائيا خلال الربع الثالث من عام 2025 بعد أن سجل أكثر من 39 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قطاع النقل السككي بين المدن سجل أكثر من 2.7 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات بين المدن، منهم 2.07 مليونا عبر قطار الحرمين السريع، و251 ألف راكب لشبكة قطار الشمال "سار"، و378 ألف راكب لقطار الشرق "سار" ما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأظهرت الإحصائية، التي نشرتها الهيئة، تسجيل أكثر من 36.3 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات داخل المدن؛ إذ احتل قطار الرياض صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب بواقع أكثر من 25.2 مليون راكب، فيما سجل الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أكثر من 10.2 مليون راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 967 ألف راكب.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 4.09 ملايين طن وأكثر من 227 ألف حاوية شحنت عبر خطوط السكك الحديدية، ما يعكس الدور الحيوي للقطارات في دعم الاقتصاد السعودي والإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين.

