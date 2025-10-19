الإمارات تشارك في أعمال اللجنة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب بالقاهرة

القاهرة في 19 أكتوبر/ وام/ تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ 71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر ثلاثة أيام، تمهيدا لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقده الأربعاء المقبل.

يمثل الدولة في الاجتماع المهندس سلطان محمد العرياني مدير إدارة طلبات الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويبحث الاجتماع عددا من الملفات المحورية، أبرزها إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التحضير لمؤتمر الإسكان العربي المقبل، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية.

كما يتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لقطاع الإسكان.

- أظ - زي -