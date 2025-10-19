مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة يعزّز الحوكمة

الشارقة في 19 اكتوبر/ وام / عقد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه في كامبريدج، المملكة المتحدة، لاعتماد مجموعة إجراءات تعزّز الوضوح المالي والجاهزية المؤسسية والرقابة الحوكمية، دعمًا لرسالة الجامعة وتوجّهها الاستراتيجي طويل الأمد.

جاء الاجتماع بالتزامن مع برنامج وفد كامبريدج ضمن مبادرة"التواصل المجتمعي" التي أطلقتها الجامعة الأميركية في الشارقة وهي مبادرة تهدف إلى توطيد العلاقات المجتمعية، حيث جمع البرنامج ممثلي مؤسسات منظومة إمارة الشارقة في كامبريدج لتبادل المعرفة، وإجراء زيارات ميدانية، واستكشاف فرص الشراكةالمستقبلية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي " يحمل الاجتماع في كامبريدج معنىً خاصاً بالنسبة لي، فهي المكان الذي صاغ ونمّى علاقتي بالمعرفة، والفضول، والتعلّم. ومن خلال دورنا في مجلس الامناء ، نعمل على تعزيز الأسس التي تُمكّن هذه الروح ذاتها من الازدهار بالجامعة الأميركية في الشارقة. وتتمثل مهمتنا في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير السياسات التي تبني المرونة وتُحفّز التقدّم، لتواصل الجامعة خدمة طلبتها وأساتذتها ومجتمعها بوضوحٍ في الرؤية وثبات في الهدف، لأجيال عديدة قادمة".

وأقرّ المجلس تعديلات على "دليل تفويض الصلاحيات" لتوضيح سلطات الموافقات المالية وإجراءاتها، واعتمد "سياسة إدارةاستمرارية الأعمال" ذات الصلة بالتدقيق لتعزيز الرقابة واستمرارية العمليات، كما وافق على تغيير مسمّى "لجنة التدقيق والامتثال" إلى"لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال" تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبدأ الضمان المتكامل.

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، تعززهذه الإجراءات أساليب الحوكمة بما يخدم رسالتنا الأكاديمية. فتوضيح الصلاحيات المالية، وإرساء إطار شامل لاستمرارية الأعمال، وتوسيع نطاق إشراف اللجان ليشمل التدقيق والمخاطر والامتثال، خطوات تقوي من قدرة الجامعة على اتخاذ قرارات مسؤولة وحاسمة، وتحمي تجربة طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية، وتدعم الابتكار والبحث العلمي، وتضمن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية ضمن بيئة تشغيلية ديناميكية.