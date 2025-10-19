"القرية المغربية" نافذة على التراث في مهرجان الظفرة للتمور

الظفرة في 19 أكتوبر/ وام/ تشارك المملكة المغربية في فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور .

وتحل ضيف شرف على هذه الدورة من المهرجان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمغرب وتبادل الخبرات في القطاعات الزراعية والتراثية.

وتمنح "القرية المغربية" زوار المهرجان تجربة فريدة للتعرف على ملامح من التراث المغربي بعاداته وتقاليده وفنونه، بالإضافة إلى كونها منفذا للبيع المباشر للراغبين باقتناء التمر المغربي.

وأكدت فاطمة منصفي المنسق الإعلامي للقرية المغربية أن القرية تمثل منصة تجمع المنتجين وتجار التمور بهدف التعريف بالتمور المغربية وتسويقها وإتاحة الفرصة لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات لتجربة أصنافها المميزة.

وأشارت إلى أن القرية تعرض أجود أصناف التمور المغربية وخاصة تمور المجهول ذات الشهرة العالمية إلى جانب مجموعة من المنتجات التقليدية مثل الحلويات المغربية “كعب الغزال والفقاص والغريبة والسلو” وزيت الأرجان فضلا عن ركن خاص لإعداد الشاي المغربي أمام الزوار بما يعكس قيم الضيافة والكرم في الثقافة المغربية.

كما تتضمن القرية عروضا حية للفنون الشعبية المغربية من بينها "العيساوة" والدقة المراكشية" والتي تقدم عادة في المناسبات والاحتفالات.