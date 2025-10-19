مجمع زايد بدبا الفجيرة يحصد جائزة حمدان العالمية للتعليم

دبا الفجيرة في 19 أكتوبر/ وام / حقق مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة إنجازاً وطنياً جديداً بحصوله على تصنيف خمس نجوم في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي، وذلك تقديراً لتميزه المؤسسي ونهجه الريادي في الجودة والابتكار، بما يعكس تطور منظومة التعليم في دولة الإمارات.

وجاء الإنجاز بإشراف جميلة أحمد جميع الهنداسي، مديرة المجمع، ضمن الدورة الثالثة لجائزة حمدان التعليمية العالمية التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، تأكيداً لمكانة التعليم الإماراتي وريادته في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتم الإعلان عن فوز المجمع خلال حفل رسمي أقيم في مدينة تاراكونا الإسبانية، ضمن فعاليات مؤتمر الأداء المستدام 2025، بمشاركة نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية المتميزة، ويجسد التكريم تتويجاً لجهود الكوادر الإدارية والتعليمية في المجمع، ويعكس التزامه المستمر بنهج القيادة الرشيدة في دعم التميز والابتكار في قطاع التعليم، وترسيخ موقع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة تعليمياً على المستوى العالمي.