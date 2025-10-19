15 فنانا من 13دولة في معرض ديزاين جالري للفنون والنحت

رأس الخيمة في 19 أكتوبر/ وام/ افتتح أمس في صالة “ديزاين جالري” بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة معرض الفنون والنحت بإشراف المهندس طارق إبراهيم السلمان مؤسس الصالة ويستمر لمدة أسبوعين.

حضر الافتتاح الدكتور ناصر الأصهب مدير مدرسة التكنولجيا التطبيقية برأس الخيمة وعبدالكريم نقي مؤسس منصة فعاليات الإمارات وعبدالرحمن البستكي نائب رئيس جمعية الإمارات للتطوع.

ضم المعرض 34 عملا فنيا متنوعا من تنفيذ 15 فنانا ونحاتا يمثلون 13 دولة هي، الإمارات وسوريا والمغرب وبريطانيا وروسيا والهند وفلسطين وباكستان وألمانيا والفلبين وتشاد وأمريكا واليابان.

وأوضح المهندس طارق السلمان أن المعرض يأتي دعما للمواهب الإماراتية والمقيمة واحتفاء بـ"عام المجتمع 2025" مع التركيز على تبادل الخبرات بين الفنانين وتمكين الناشئين عبر برامج تدريبية ودورات متخصصة.

ولفت إلى أن "ديزاين جالري" تأسس ليكون منصة دائمة للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ويضم معرضا دائما للفنون التشكيلية والفوتوغرافية والمشغولات اليدوية.

وتنوعت الأعمال المعروضة بين الفنون التشكيلية والفنون الرقمية والمنحوتات منها ما يعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

من جانبه أشاد الدكتور ناصر الأصهب بدور "ديزاين جالري" في رعاية المواهب خاصة من الطلبة، وأثنى على تنوع المدارس الفنية المشاركة لا سيما الفن الرقمي، مؤكدا انسجام ذلك مع توجهات مناهج التكنولوجيا التطبيقية التي تعزز الفنون البصرية ودورها في تنمية الإبداع والقدرات الفكرية لدى الطلبة.