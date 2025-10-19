شرطة أبوظبي تشارك في تأمين وتنظيم سباق الظنة للجري

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ شاركت شرطة أبوظبي في تأمين وتنظيم سباق الظنة للجري 2025 بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبالتنسيق مع مديرية شرطة منطقة الظفرة وعدد من الجهات الشرطية ضمن جهودها المستمرة في دعم الفعاليات الرياضية وتعزيز الشراكة مع المجتمع.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة أن المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة باللياقة البدنية والنشاط الرياضي وتعزيز التواصل المجتمعي إلى جانب ضمان سلامة المشاركين والجمهور وتأمين مسار السباق بكفاءة عالية.

من جهته أوضح العقيد حميد سالم المنصوري مدير مركز شرطة مدينة الظنة أن هذه المشاركة تأتي في إطار عام المجتمع وترجمةً لجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وتحث على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي ينعكس إيجابا على الأمن المجتمعي.

وشهد السباق تواجدا ميدانيا لعدد من الضباط وأفراد الشرطة، حيث تم توزيع منشورات توعوية وهدايا رمزية على المشاركين والجمهور لنشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز التعاون المجتمعي.