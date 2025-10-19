كهرباء الشارقة تضيء منطقة مزيرعة بـ 568 عمود إنارة

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع حيوي لإنارة طرق منطقة مزيرعة بهدف تعزيز السلامة والأمن والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وتم حتى الآن تركيب 568 عمود إنارة إلى جانب تمديد نحو 28 كيلومترا من الكابلات الكهربائية باستخدام أعمدة إنارة مصممة وفق أعلى المعايير الفنية وبمواصفات وأطوال تتناسب مع طبيعة المنطقة، حيث يقدر إجمالي تكلفة المشروع عند اكتماله بأكثر من 4.8 مليون درهم.

وأكد المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع يهدف إلى توفير إضاءة كافية للطرق الداخلية في منطقة مزيرعة بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق والمقيمين.

ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير خدمات نوعية لمختلف مناطق الإمارة وبما يدعم خطط التنمية والتطوير ويحقق بيئة أكثر أمانا وراحة لسكان المنطقة.