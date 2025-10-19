"الشارقة للموانئ " تبحث تعزيز التعاون مع مجلس دبي لأمن المنافذ

الشارقة في 19 اكتوبر/ وام / بحث محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ورئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، خلال لقائه سعادة عمر علي العديدي، أمين عام مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، والوفد المرافق له، وذلك في مركز المتابعة والتحكم التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة بإدارة وتشغيل المنافذ الحدودية، إضافةً إلى الجوانب المتعلقة بتطوير منظومات العمل الأمني والرقابي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتكامل الجهود بين الجهات المعنية بإدارة وتشغيل المنافذ على مستوى الدولة.

حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية من الجانبين، الذين استعرضوا مجالات التعاون وآليات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في منظومة عمل المنافذ.

واطّلع الوفد الزائر على عرضٍ تقديمي تناول آلية عمل اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، وأبرز منجزاتها منذ تأسيسها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في عام 2020م، وما حققته من تطور في مجالات التنسيق الميداني والتكامل بين الجهات العاملة في المنافذ، وشملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة المتابعة والتحكم الخاصة بقطاع المنافذ الجمركية في مطار الشارقة الدولي، حيث تم التعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات المعتمدة في عمليات المراقبة والتحكم.

ويُعد المركز أحد أبرز المراكز المتطورة في منظومة العمل الجمركي والرقابي في الإمارة، إذ يضم 36 شاشة عرض مرئية و21 شاشة تحكم موزعة على 11 طاولة ذكية، ويعمل فيه 44 موظفاً بنظام الورديات على مدار الساعة، وقد تم حتى الآن ربط مراكز مطار الشارقة الدولي والشحن الجوي والمنطقة الحرة بالمطار بـ 274 كاميرا ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه ولوحات المركبات وتخزين البيانات وتحليلها، مع إمكانية استيعاب 1100 كاميرا إضافية ضمن خطة التوسعة المستقبلية. كما تتضمن الخطط الربط الإلكتروني مع المركز الوطني للاستعلام المبكر وإنشاء نظام ذكي لتحليل المخاطر.





