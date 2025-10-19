انطلاق المنافسات التمهيدية بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

المنامة في 19 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم المنافسات التمهيدية بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “البحرين 2025” في 5 رياضات هي كرة اليد، والكابادي، والكيراش، وبينكا سيلات، والكرة الطائرة.

وتمثل الانطلاقة الأولى اليوم البداية الفعلية لأجواء التنافس التي تسبق الافتتاح الرسمي للحدث القاري يوم 22 أكتوبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض.

من جانب آخر خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته الأولى اليوم أمام نظيره الصيني بنتيجة 40 – 25.

وأقيمت المواجهة ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالدورة المقامة حاليا حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، بينما يخوض منتخبنا مباراته الثانية بعد غدٍ الثلاثاء أمام نظيره الكازاخستاني.

وأكد سعادة سعود صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد أن المشاركة الحالية تجربة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من لاعبي كرة اليد، نظراً للبعد الإستراتيجي بهدف صقل مهارات اللاعبين، وإكسابهم الخبرة الدولية في مواجهة مدارس آسيوية متنوعة.