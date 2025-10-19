الشارقة يتوج بلقب الدوري العام للشطرنج

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام/ توج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالدوري العام “رجال ”بعد انتهاء الجولة الأخيرة، والتي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة، حيث شهدت الجولة الأخيرة منافسة قوية بين 3 أندية للفوز باللقب وهي الشارقة، ودبي، والفجيرة.

وبهذا الفوز يشارك نادي الشارقة في بطولة الأندية العربية بصفته بطل الدوري طبقا للوائح.

ونجح نادي الشارقة في حسم الصدارة برصيد 9 نقطة، فيما جاء نادي دبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونادي الفجيرة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، متساويا مع أبوظبي الرابع بنفس الرصيد، وجاءت أكاديمية الشارقة في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأكاديمية ادفانسد للشطرنج في المركز السادس من دون رصيد.

وقاد المباريات عدد من الحكام الشباب الذين دفع بهم الاتحاد ، حيث ترأس الحكم الدولي ماجد العبدولي لجنة حكام البطولة، والحكم الدولي عبدالله علي نائب الرئيس، والحكام نواف المنصوري ومنال الحمادي وخالد الطاهر وسلطان فريد وسارة العيدروس وجمال قاسم.