افتتاح وقف ""موظفي حكومة دبي 2" لطباعة المصحف الشريف

دبي في 19 أكتوبر /وام/أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن افتتاح وقف "موظفي حكومة دبي2" الذي يعود ريعه على طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل وخارج الدولة، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف التابع لدبي للإعلام، وذلك تعزيزاً لدور دبي الريادي في خدمة العمل الوقفي والخيري ونشر قيم العطاء الإنساني، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم رؤية دبي في تعزيز استدامة العطاء وترسيخ ثقافة الوقف.

وجاء افتتاح الوقف بحضور كل من معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس مروان احمد بن غليطه مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّرفي دبي وعدد من كوادر المؤسسة.

وخلال الافتتاح كرمت "أوقاف دبي" بلدية دبي تقديراً لدعمها البارز للمبادرة وإسهامات موظفيها القيمة التي شكلت النسبة الأكبر في إنجاز وقف موظفي حكومة دبي2 وبما يعكس التزام البلدية العميق بمسؤوليتها المجتمعية ودورها الريادي المتميز في تعزيز ثقافة العطاء ودعم المبادرات الوقفية في الإمارة.

وشارك في هذا المشروع أكثر من 4000 موظف في نحو 44 جهة حكومية في دبي أسهموا في تمويل الوقف دعماً لمبادرة طباعة المصحف الشريف ما يجسد قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية في القطاع الحكومي بدبي.

ويتألف المبنى الوقفي الذي يقع في البرشاء الثانية من فيلا سكنية بتصميمٍ عصريٍ أنيق يعكس الطابع العمراني المميز لأحياء دبي الراقية وقد بلغت تكاليف بناء المشروع مع قيمة الأرض نحو 7 ملايين درهم وتم تطويره بأسلوب يجمع بين الجمال المعماري والكفاءة الاستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على العمل الخيري في طباعة وتوزيع المصحف الشريف.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، إن مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" هي انعكاس حقيقي لقيم المجتمع الإماراتي الذي يقوم على التكاتف والتعاضد والعطاء كما تبرز أهمية المشاركة المجتمعية لموظفي حكومة دبي في دعم وتنمية أصول الوقف والمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية ويمثل إطلاق الوقف الثاني في منطقة البرشاء الثانية والمخصص لطباعة المصحف الشريف رسوخ ثقافة الوقف بين موظفي حكومة دبي السباقين إلى البذل وعمل الخير. هذه المبادرات تعزز الروح المجتمعية وتحثّ على الصدقة الجارية وأهمية دعم المشاريع الوقفية النافعة التي تتجاوز حدود الفرد ويمتد أثرها إلى المجتمع بأسره بما يسهم في تحقيق التماسك المجتمعي والأسري.

من جانبه أكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن إنجاز وقف موظفي حكومة دبي في موسمه الثاني يعكس روح العطاء المتأصلة بين موظفي حكومة دبي ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

كما أكد المطوع حرص أوقاف دبي على تصميم مشروعات وقفية مستدامة ومبتكرة تحقق أهداف استراتيجية دبي للوقف وتتيح للأفراد والمؤسسات فرصة الإسهام في أعمال الخير بمفاهيم حديثة وعوائد دائمة.

وأضاف أن وقف "موظفي حكومة دبي 2" يعد ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تمكين موظفي حكومة دبي من المشاركة في مشروع وقفي خيري مستدام يخلّد أثرهم في خدمة المصحف الشريف ونشر رسالته في مختلف بقاع العالم وقد تم انجاز الوقف الأول لموظفي حكومة دبي في بداية العام الجاري لتصرف عوائده على عموم الخير.

وكانت "أوقاف دبي" أطلقت بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" في موسميه الأول والثاني بهدف حثّ موظفي حكومة الإمارة على المشاركة المجتمعية في دعم وتنمية أصول الوقف من خلال استقطاع جزء محدد من الراتب الشهري للموظف وتحويله إلى حساب المؤسسة التي تقوم بدورها بجمع هذه التبرعات وضخّها في المشاريع الوقفية العقارية التي تقوم بتنفيذها وتشرف على إدارتها واستثمارها ثمّ توزع ريعها في تقديم الأعمال الخيرية وكل استقطاع شهري يتم خصمه هو صدقة جارية للموظف المتبرع أجرها دائم ونفعها لا ينقطع.

كما تأتي المبادرة في إطار استراتيجية دبي للوقف التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر والهادفة إلى تحفيز الشراكات المجتمعية وتوسيع مفهوم الوقف التنموي بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للوقف والابتكار في العمل الخيري والإنساني.