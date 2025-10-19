"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون البرلماني مع وفد مجموعة "غرولاك" في جنيف

جنيف في 19 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، وفد مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي "غرولاك"، برئاسة روجيو إدواردز رئيس المجموعة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع على الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة "غرولاك" في أعمال وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيدا بمساعيها في دعم الحوار البرلماني، وتنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المشتركة.

وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

كما استعرض معالي الدكتور علي النعيمي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عامة، والقضية الفلسطينية خاصة، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، وبناء المؤسسات والمدارس والمستشفيات في غزة، ودعم الجهود الدولية في تعزيز السلام في المنطقة.

من جانبه، عبّر رئيس مجموعة “غرولاك” عن تطلعه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تنسيق المواقف وتوسيع مجالات التعاون البرلماني.

كما دعا رابندر بارمرسار، نائب رئيس المجموعة، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى المشاركة في الاجتماعات الدورية لمجموعة "غرولاك"، بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية – الإماراتية، أحد أعضاء المجموعة، بجهود دولة الإمارات في دعم مسار السلام في الشرق الأوسط في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية وقف الانتهاكات وتعزيز المسار الدبلوماسي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التعاون البرلماني بما يحقق الرؤى والأهداف المشتركة، ويواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات الحيوية بين دولة الإمارات ودول مجموعة "غرولاك".

حضر الاجتماع من الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري وسعادة أحمد مير هاشم خوري عضوا المجلس الوطني الاتحادي وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.