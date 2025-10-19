أبوظبي للدراجات الهوائية يتصدر سباق الدوري المحلي للكبار في خورفكان

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام/ فاز راشد البلوشي دراج فريق أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الأول، في منافسات الجولة الجديدة من الدوري المحلي للدراجات الهوائية، التي اختتمت اليوم في خورفكان بتنظيم اتحاد اللعبة، لمسافة 90 كم، بمشاركة 120 دراجا من مختلف الأندية والفرق، والهواة والمقيمين، إلى جانب فئتي تحت 23 عاما، والشباب.

وجاء ثانيا في فئة الكبار سيف الكعبي من نادي شباب الأهلي، وزميله بالفريق بوجريجا ثالثا.

وتصدر كيريل ميلر دراج فريق نادي دبي منافسات فئة تحت 23 سنة وجاء نيكولاي ألكسندر من نادي أبوظبي ثانيا، وحل رينهارت من نادي شباب الأهلي ثالثا.

جدير بالذكر أن سباقات اليوم الأول السبت خصصت لفئات الأشبال والناشئين والشابات والإناث لمسافة 36 كيلومترًا، في حين خصص اليوم الثاني لسباقات الكبار وتحت 23 سنة.