"غرفة أبوظبي" تعزز حضور الشركات الوطنية في "الأسبوع العالمي للغذاء"

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء.

وتأتي المشاركة بهدف دعم وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز جهود الغرفة لرفع مستوى تنافسية إمارة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة، وتأكيداً على التزامها بدعم استراتيجيات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وتسعى الغرفة من خلال مشاركتها إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من التواصل المباشر مع كافة الشركات والجهات الناشطة في سلاسل القيمة المضافة لقطاع الأغذية والمشروبات، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تدعم توسّع الأعمال الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تنظم الغرفة على هامش المعرض، سلسلة من اللقاءات المهنية والحوارات التفاعلية، التي تسلط الضوء على خدماتها في مجالات تطوير الأعمال والابتكار الزراعي، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث سبل دعم سلاسل الإمداد الغذائي واستكشاف فرص التعاون في مشروعات الأمن الغذائي المستقبلي.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: "تجسد مشاركة الغرفة في الحدث الدولي التزامها الراسخ بتمكين القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري في المجالات الحيوية المرتبطة بالزراعة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار والاستدامة في منظومة الأمن الغذائي".

وأضاف: "تحرص غرفة أبوظبي على تعزيز حضور الشركات الوطنية في المعارض المتخصصة، وتوفير منصات فاعلة تُمكّنها من التواصل مع الشركاء والمشترين في الأسواق العالمية، وتعد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 فرصة لتعزيز الابتكار الزراعي ودعم الحلول المستدامة التي تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الغرفة تواصل تسخير إمكاناتها وشراكاتها الاستراتيجية لتوفير بيئة أعمال محفّزة تدعم نمو المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتمكّنها من الإسهام الفاعل في منظومة الإنتاج الغذائي والزراعي المستدام.

ويضم جناح غرفة أبوظبي نخبة من الشركات الوطنية التي تمثل نماذج ناجحة في توظيف الابتكار والتقنيات الزراعية المتقدمة، من بينها شركات متخصصة في الزراعة العضوية والمائية وإنتاج الأغذية المحلية المستدامة، إلى جانب شركات تقنية تعمل على تطوير حلول رقمية تربط بين المنتجين والموردين عبر أنظمة ذكية متكاملة.

وتأتي مشاركة الغرفة في إطار الحرص على دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، الهادفة إلى بناء منظومة غذائية مرنة تضمن الاكتفاء الذاتي وتؤسس لاقتصاد زراعي قائم على الابتكار والمعرفة.

وتسهم الغرفة من خلال مبادراتها في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وتشجيع تبنّي ممارسات إنتاج مستدامة .