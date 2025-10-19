سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر في باريس

باريس في 19 أكتوبر/ وام/ قالت الحكومة الفرنسية اليوم إن مجموعة من اللصوص اقتحموا متحف اللوفر في باريس عبر إحدى النوافذ وتمكنوا من سرقة قطع مجوهرات "لا تقدر بثمن" قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجات نارية، دون تسجيل أي إصابات بين الزوار أو موظفي المتحف.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن عملية السرقة نفذت نحو الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش) بعد وقت قصير من فتح المتحف أبوابه أمام الزوار.

ولفت البيان أن اللصوص استهدفوا قاعة أبولو التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي دون تحديد طبيعة أو عدد القطع المسروقة، مؤكدا أن القطع المسروقة تحمل قيمة تراثية وتاريخية لا تقدر بثمن.

وأعلن المتحف أنه سيغلق أبوابه لبقية اليوم لأسباب استثنائية.

- خلا -