منتدى إفريقي بأسوان يبحث الترابط بين السلم والأمن والتنمية في القارة

أسوان في 19 أكتوبر /وام/انطلقت اليوم أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان.

ويشارك في المنتدى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وفي كلمة مسجلة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية تواجه تحديات متزايدة في مجالات السلم والأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن ضعف الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية وتفاقم الاستقطاب العالمي جعلا القارة من أكثر المتضررين، لكنه شدد على أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها لقيادة مسار استعادة توازن النظام الدولي، من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة مسجلة إلى تبني حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية بما يمنح القارة تمثيلًا عادلًا في المؤسسات المالية ومجلس الأمن.

ويُعد المنتدى مبادرة مصرية أطلقت عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ليكون منصة سنوية تبحث الترابط بين السلم والأمن والتنمية في القارة، وتتناول نسخته الحالية موضوعات تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتمكين المرأة والشباب، ودور الذكاء الاصطناعي في التنمية، والتكامل الاقتصادي، والحلول الإفريقية لقضايا الإرهاب والنزوح القسري وتغير المناخ.

