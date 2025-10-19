"دبي الخيرية" تنظم فعالية "طرود الخير" لدعم غزة

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ نظمت جمعية دبي الخيرية فعالية "طرود الخير" التي تهدف إلى تعبئة وتجهيز آلاف الطرود الغذائية والأسرية والطبية لإرسالها بشكل عاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لهم في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يمرون بها.

شهدت الفعالية، التي أقيمت في حرم جامعة زايد - فرع دبي، إقبالًا وتفاعلًا مجتمعيًا ملفتًا حيث توافد أكثر من /600/ متطوع من مختلف فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة.

افتتح الفعالية كل من المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية وخالد العلماء عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام بالجمعية . تمكن المتطوعون من تحقيق إنجاز كبير خلال وقت قياسي، حيث نجحوا في تعبئة وتغليف ما مجموعه /2500/ طرد إغاثي متكامل، شملت مستلزمات غذائية أساسية وحاجات أسرية ضرورية ومواد طبية وإسعافات أولية تمهيدًا لشحنها وإيصالها إلى قطاع غزة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية :" إن فعالية "طرود الخير" تأتي استجابة سريعة لنداء الواجب الإنساني وهي تعكس القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا.

ولفت إلى مشاركة الجمعية في السابق ضمن عملية "الفارس الشهم 3" عبر إرسال عدد كبير من الطرود الغذائية الإغاثية، موجها الشكر لجامعة زايد وكافة المشاركين.

وأضاف “ إننا نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن .