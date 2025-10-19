أحدث مركبات "إسعاف دبي " في معرض كستم شو الإمارات  2025

دبي في 19 أكتوبر/وام/ تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض كستم شو الإمارات 2025، الذي يُقام في إكسبو سيتي دبي و يجمع عشاق السيارات وهواة التعديل والمصنعين .

وأكد سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرص المؤسسة على المشاركة في الفعاليات الكبرى التي تُبرز الابتكار والتقنية حيث ستعرض سيارات المستجيب الأول الكهربائي" الهامر "إلى جانب وحدة الدعم الميداني “هدير” التي تم تطويرها بجهود فريق عمل المؤسسة لتكون نموذجاً مبتكراً في الاستجابة للطوارئ خلال الحالات الجوية الصعبة.

وتعد خدمة المستجيب الأول من الحلول الذكية التي تهدف الى تحقيق سرعة الاستجابة وتقديم العلاج المتقدم للمريض في وقت قياسي.

أما وحدة الدعم الميداني “هدير”، فقد صُممت لتكون داعماً ميدانياً في الظروف الجوية الخطرة والأمطار الغزيرة، وتمتاز بقدرتها على التحرك في المياه والوصول إلى المناطق المتضررة بكفاءة.