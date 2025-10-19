"الظفرة للتمور" يتوج الفائزين

الظفرة في 19 أكتوبر/ وام / توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد الظفرة للتمور الفائزين في مسابقات (نخبة الظفرة للتمور، بومعان، تغليف التمور بدون إضافات)، ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي تستمر لغاية 26 أكتوبر الجاري، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمسابقات، بحضور سعادة محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وعدد من المزارعين والمنتجين وعشاق المزاينات التراثية.

وأسفرت النتائج في مزاينة نخبة الظفرة للتمور عن ذهاب المركز الأول إلى ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وجاء في المركز الثاني خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وفي المركز الثالث ورثة علي مبارك سلطان العرياني، وفي المركز الرابع سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وحل في المركز الخامس حميد سعيد محمد سلطان العرياني.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة نخبة الظفرة بقيمة إجمالية 630 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 150 ألف درهم، والثاني 125 ألفاً، والثالث 100 ألف درهم.

وفي مسابقة تغليف التمور بدون إضافات، حلت في المركز الأول "غبيشة عبدالله براك المزروعي"، وفي المركز الثاني "واحة خنور للتمور"، والثالث "سيف علي صابر المزروعي"، والمركز الرابع "ميثاء محمد سهيل علي المزروعي"، وفي المركز الخامس "فاخرة عوض المنصوري"، وتم تخصيص عشر جوائز للفائزين بالمسابقة بقيمة إجمالية 215 ألف درهم، وتهدف مسابقة التغليف إلى تطوير وتثقيف المنتجين والمصنعين بأحدث وسائل التغليف بما يراعي جودة المنتج وسلامته الصحية.

في مزاينة تمور بومعان، ذهب المركز الأول إلى سلطان حمود سعيد سيف العرياني، وفي المركز الثاني فاطمة سعيد محمد العرياني، وفي المركز الثالث راشد حمد مصبح فارس الشامسي، ونال المركز الرابع ورثة خميس حموده العرياني، وكان المركز الخامس من نصيب سلطان سيف محمد العرياني، وخصصت اللجنة 10 جوائز للفائزين بمزاينة بومعان، بقيمة 280 ألف درهم، يحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف درهم، والثاني على 50 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً.

وفي مزاد التمور لليوم الثاني من المهرجان بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 244 ألف درهم، وبلغت كمية التمور المباعة 3220 كيلوغراماً موزعة على 1073 صندوقاً من التمور الفاخرة، فيما كانت أغلى عملية بيع بقيمة 760 درهم للصندوق الواحد من صنف نوادر.

وتسلم المهرجان صباح اليوم مشاركات مسابقة مزاينة تمور الدباس، ومسابقة عسل السدر “الشوط المحلي”، فيما يتواصل مزاد التمور اليومي من الساعة الرابعة مساءً وحتى انتهاء المزايدات، إلى جانب فعاليات القرية المغربية، وعروض الفنون الشعبية، وفعاليات الطبخ وركن الأطفال وغيرها من الفعاليات اللافتة.