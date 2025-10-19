فليتوود يحصد اللقب الثامن في جولة دي بي ورلد للجولف



نيودلهي في 19 أكتوبر/ وام/ حصد البريطاني تومي فليتوود لقبه الشخصي الثامن في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام ضمن منافسات تصنيف "السباق إلى دبي"، وذلك بفوزه بلقب بطولة دي بي ورلد الهند اليوم، خلال المنافسات التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي، وذلك مع تبقي بطولة واحدة فقط قبل "التصفيات النهائية" التي تقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.

وجاء فوز فليتوود في البطولة التي أقيمت في الهند لأول مرة بدعم إماراتي بارز ممثلاً بمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بعدما أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، ليكسب نقطة ويتقدم 69 خطوة دفعة واحدة ويحتل المركز 25 في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 1366 نقطة، مما يعني ضمانه التأهل إلى "التصفيات النهائية".

وتفوق فليتوود في ختام البطولة اليوم الأحد، على كيتا ناكاجيما الذي حل ثانياً برصيد 20 ضربة تحت المعدل، وتقدم الياباني بدوره إلى المركز 12 في تصنيف "السباق إلى دبي" بإجمالي 1931 نقطة.

وبعد ختام هذه البطولة في الهند، تتبقى بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قبل أن تتوجه الأنظار إلى الإمارات على مدار أسبوعين متتاليين تكون فيه وجهة نجوم العالم للجولف، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي" هذا الموسم للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل في التصنيف إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.