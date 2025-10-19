قافلة رواد الأعمال الشباب تختتم فعالياتها في عجمان

عجمان في 19 أكتوبر/ وام/ اختتمت قافلة رواد الأعمال الشباب فعالياتها في إمارة عجمان، آخر محطاتها ضمن الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم)، بعد مسيرة شملت مختلف إمارات الدولة، جمعت الشباب برواد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية في رحلة تعزز روح الريادة والإبداع لتنمية اقتصاد المستقبل.

وهدفت القافلة إلى ترسيخ ثقافة الريادة وتعزيز روح الابتكار بين الشباب في إمارة عجمان.

ونظم محطة القافلة في الإمارة، مجلس عجمان للشباب، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز عجمان للشباب، وحرصت على فتح آفاق جديدة أمام الشباب الرياديين، من خلال أجندة تضمنت جلسات حوارية بمشاركة مختصين وقيادات من الجهات المحلية، ومعرض للمشاريع الناشئة، عرض نماذج شبابية ملهمة، وسلط الضوء على محطات لتمكين روّاد الأعمال .

وناقشت الجلسات أهم التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم، والدور المحوري للجهات الداعمة في تطوير منظومة الريادة على المستويين المحلي والاتحادي.

شارك في الفعالية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ومجلس سيدات أعمال عجمان، وفرجان عجمان، في تجسيد لتكامل الجهود نحو تمكين الشباب وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة.

وتأتي القافلة ، لتعريف الشباب بالفرص المتاحة في القطاع الريادي، وتوفير منصات تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.