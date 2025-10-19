"غرفة الشارقة" تختتم برنامج "القيادة الاستراتيجية" في أكسفورد وكامبريدج

الشارقة في 19 أكتوبر/وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها فعاليات "برنامج القيادة الاستراتيجية - أكسفورد وكامبريدج" الذي تم تنظيمه في المملكة المتحدة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في كلية هاريس مانشستر بجامعة أكسفورد وذلك في إطار حرص الغرفة على مواصلة جهودها الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتزويد قيادات المستقبل بأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والابتكار والاستدامة.

شهد البرنامج مشاركة نخبة من القيادات الإدارية الواعدة الذين انخرطوا في رحلة معرفية وتطبيقية امتدت خمسة أيام حافلة بالورش التفاعلية والزيارات الميدانية النوعية .

استهدفت التجربة التعليمية المتكاملة صقل مهارات المشاركين وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع متغيرات الأسواق العالمية المتسارعة واستشراف ملامح المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي.

وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة أن تنظيم البرنامج النوعي في اثنتين من أعرق الجامعات العالمية خطوة استراتيجية تترجم رؤية غرفة الشارقة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتعكس التزامها الراسخ بإعداد جيل من القادة القادرين على المنافسة عالميًا مشيرة إلى أن المحاور التي تناولها البرنامج صُممت بعناية لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لقيادة التحول المؤسسي ومواكبة التغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة مركزا رائدا للأعمال والابتكار.

من جانبها أوضحت أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير أن البرنامج كان بمثابة تجربة تعليمية متكاملة شملت الجانب الأكاديمي وامتدت لتشمل زيارات ميدانية حصرية لمؤسسات صناعية مرموقة مثل مصنع "بي إم دبليو ميني" وكبرى الكليات الجامعية مثل "نيو كوليدج" مشيرة إلى أن الدمج بين المعرفة النظرية والتجارب الواقعية يهدف إلى توسيع آفاق المشاركين وإكسابهم فهمًا أعمق للعلاقة بين الابتكار الصناعي والإرث الأكاديمي والثقافي.