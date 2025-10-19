"رُوّاد الشارقة" تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بـ 1.8 مليون درهم

الشارقة في 19 أكتوبر/وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" صدور موافقات تمويلية جديدة لـ 3 مشاريع في الإمارة بإجمالي 1.8 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة الذي عقد برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمشاركة أعضاء اللجنة إلى جانب فاطمة آل علي مدير المؤسسة بالتكليف رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع.

استعرض الاجتماع المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل وقررت اللجنة تمويل مشروع مهني في مدينة كلباء بقيمة 400 ألف درهم بنظام التمويل المباشر إلى جانب تمويل مشروع صناعي في مدينة الشارقة بقيمة 400 ألف درهم بنظام التمويل المباشر المخصص لدعم القطاع الصناعي علاوة على تمويل مشروع صناعي آخر بقيمة مليون درهم بنظام التمويل غير المباشر من خلال المصرف.

وبنهاية النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي ارتفع إجمالي المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من لجنة تمويل المشاريع خلال عام 2025 إلى 19 مشروعًا بقيمة تمويلية إجمالية بلغت 5 ملايين و 660 ألف درهم.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود أن موافقات التمويل الجديدة تأتي في إطار حرص مؤسسة "رُوّاد" على تمكين روّاد الأعمال المواطنين وتعزيز دورهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة التي تسهم في استدامة مشاريعهم وتوسّع أنشطتهم على الصعيدين المحلي والخارجي.