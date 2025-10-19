أمطار خفيفة ومتوسطة على الفجيرة

الفجيرة في 19 أكتوبر/وام/ شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة اليوم هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، شملت مدينة الفجيرة وعدداً من المناطق الجبلية والسهول الشرقية مثل مربض ومسافي وشارع الشيخ خليفة، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

تأتي هذه الأمطار نتيجة للحالة الجوية التي تتأثر بها الدولة والمصحوبة بتكوّنات سحب ورطوبة نسبية مرتفعة على المناطق الشرقية، وسط أجواء معتدلة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ودعت الجهات المعنية سائقي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الجبلية والابتعاد عن مجاري الأودية حفاظاً على سلامتهم.