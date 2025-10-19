" معهد الشارقة للتراث" يشارك في منتدى "ليانغجو 2025" بالصين

هانغتشو(الصين) في 19 أكتوبر/وام/ شارك معهد الشارقة للتراث في أعمال منتدى "ليانغجو 2025" الذي استضافته مدينة هانغتشو الصينية تحت شعار “التراث الثقافي والتنوع الثقافي الإنساني” بحضور نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة المؤسسات الثقافية العالمية وذلك ضمن استراتيجيته لتعزيز حضور التراث الإماراتي في المحافل الدولية وترسيخ قيم الحوار الثقافي بما ينسجم مع رؤية الشارقة في بناء جسور التواصل الإنساني وتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للتراث والثقافة .

وقدّم سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث خلال كلمة ألقاها ضمن الجلسة الموازية بعنوان "رؤية المستقبل: التراث الثقافي العالمي ونموذج جديد لتقدم البشرية" عرضًا لتجربة الشارقة في صون التراث الثقافي وتوظيفه في التنمية الثقافية والمعرفية موضحًا أن الاهتمام بالتراث يمثل استثمارًا في الإنسان وفي طاقاته الخلّاقة.

وتحدث عن أهمية ترسيخ التراث الثقافي جسرا للتفاهم والسلام بين الشعوب مؤكدًا أن الموروث الإنساني يحمل في جوهره لغة مشتركة تجمع الأمم على قيم الانفتاح والتواصل.

وأوضح المسلم أن دمج التراث في منظومات التعليم والإبداع يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتنمية قدراتها الفكرية والفنية مشيرًا إلى الدور المتنامي للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في حفظ وتوثيق التراث مع الحفاظ على أصالته وروحه الإنسانية.