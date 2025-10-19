خيرية الشارقة تشارك في تجهيز "سفينة الإغاثة الإماراتية "الـ10إلى غزة

الشارقة في 19 أكتوبر/وام/ شاركت جمعية الشارقة الخيرية في تجهيز محتويات "سفينة الإغاثة الإماراتية" التي أبحرت أول أمس متجهة إلى قطاع غزة ضمن عملية “الفارس الشهم 3” بما يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالعمل الإنساني والخيري على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن السفينة العاشرة اشتملت على إسهامات متبرعي الجمعية والتي تمثلت في 10,000 طرد غذائي لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر و1,000 طرد صحي يحتوي على مستلزمات العناية والنظافة إضافة إلى 15,000 قطعة من الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال وكبار السن.

وأضاف أن السفينة تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت من مطار الشارقة الدولي محملة بإمدادات شتوية متنوعة مؤكداً حرص الجمعية على تكثيف جهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حجم الدعم الذي قدمته الجمعية منذ بداية الأزمة بلغ 10 ملايين درهم شمل مواد غذائية وطبية واحتياجات عاجلة للأسر المتضررة مما يعكس مدى التزامها بالاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع وخارجه.

وأكد الشيخ صقر القاسمي أن الجمعيات الخيرية الإماراتية تعمل بشكل دائم على تعزيز ثقافة المسؤولية الإنسانية والمجتمعية من خلال مبادرات شاملة تغطي مختلف أوجه الدعم الغذائي والصحي والاجتماعي للمحتاجين في الداخل والخارج معربا عن حرص الجمعية على رفع مستوى التنسيق مع شركائها في المجال الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة.