200 متسابق يخوضون سباق "تحدّي مصفوت للدراجات"

عجمان في 19 أكتوبر/وام/ شهدت منطقة مصفوت في إمارة عجمان اليوم سباق "تحدي مصفوت للدراجات الجبلية 2025" الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمشاركة 200 متسابق.

أقيم السباق بين جبال مصفوت وسط أجواء من الحماس والمنافسة بين مختلف المشاركين، الذين خاضوا رحلة رياضية عبر المرتفعات والمنحدرات الجبلية، مستكشفين المناظر الطبيعية التي تتميز بها المنطقة التي نالت مؤخرا لقب أفضل قرية سياحية في العالم، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

جاء تنظيم السباق، برعاية شركة" الاتحاد للماء والكهرباء"، في إطار جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان لتنشيط الرياضة المجتمعية والترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تمتاز بها مصفوت، إلى جانب ترسيخ مكانتها وجهة مثالية لعشاق المغامرات والرياضات الجبلية في دولة الإمارات والمنطقة.

شهد السباق مشاركة واسعة من رياضيين محترفين وهواة، خاضوا تجربة فريدة تجمع بين التحدي الجبلي والمتعة البصرية التي توفرها طبيعة مصفوت والتي تمثل نموذجاً فريداً يجمع بين جمال الطبيعة والبيئة المستدامة.

ضم السباق ثلاث فئات رئيسة هي فئة النخبة، وفئة الدراجات الكهربائية، وفئة المبتدئين، لمسارات بلغ طولها 33 كيلو مترا.

وتوجت اللجنة المنظمة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى جوائز مالية تقديرية، وميدالية خاصة للمشاركين الذين أكملوا السباق.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان إن السباق يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز مفهوم الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لممارستها بما يسهم في إعداد جيل من الرياضيين المحترفين.

وأضاف أن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والرياضية في الدولة، ودعم الأنشطة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ربط الرياضة بالطبيعة والسياحة البيئية.

وأعرب أعضاء اللجنة المنظمة عن سعادتهم بالنجاح الذي حققه السباق، مؤكدين أن الحدث يعكس الاهتمام المتنامي بالفعاليات الرياضية المجتمعية التي تسهم في نشر ثقافة النشاط البدني واللياقة بين جميع فئات المجتمع.

وأشارو إلى أن مصفوت أصبحت اليوم وجهة رياضية وسياحية بارزة بفضل ما تمتاز به من مقومات طبيعة ومرافق متطورة لاستضافة مثل هذه الفعاليات.

واعتبر المنظمون أن هذا السباق إضافة نوعية لجدول الفعاليات الرياضية في إمارة عجمان تسهم في ترسيخ مفهوم السياحة الرياضية المستدامة التي تجمع بين الترفيه والمغامرة، مشيرين إلى أن المنطقة تشهد إقبالاً متزايداً من محبي الرياضات الجبلية، سواء للمشاركة في الفعاليات أو ممارسة الهواية بشكل فردي طوال العام.

وأكدت اللجنة المنظمة أن نجاح "تحدي مصفوت للدراجات الجبلية"، يشكل دافعاً قوياً لمواصلة تنظيم فعاليات مماثلة، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل مزيداً من الفئات والأعمار، بما يعزز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة والسياحة العالمية.

وأقيمت منافسات السباق بدعم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان.