معرض "تنقل المستقبل" بالشارقة يستقطب 5 آلاف زائر و نخبة من المسؤولين وصناع القرار

الشارقة في 19 أكتوبر/وام/ استقطبت فعاليات النسخة الأولى من معرض "تنقل المستقبل" المتخصص في المركبات الكهربائية والذكية أكثر من 5 آلاف زائر إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في الشركات ومشغلي الأساطيل وخبراء الصناعة والمبتكرين مما رسخ مكانة الحدث منصة رئيسية جمعت رواد القطاع تحت سقف واحد.

سلط الحدث - الذي أختتم الليلة الماضية - الضوء على مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تبنّي حلول التنقل المستدام انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر وسعياً لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050 وذلك في إطار الجهود الحثيثة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل.

واستعرضت كبرى الشركات الدولية الرائدة التي شاركت في المعرض أحدث تقنيات الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة والابتكارات في مشاريع النقل الأخضر.

وقدم العارضون لزوار الحدث عروضاً شاملة حول البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي مثل محطات الشحن المتقدمة ومكونات أنظمة القيادة الذكية، وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

وتميزت أروقة المعرض بتقديم مجموعة متميزة من التقنيات التي تستشرف مستقبل أنظمة القيادة الذكية وجرى تسليط الضوء على سيارة A2RL فورمولا 1 ذاتية القيادة التي تعد المركبة الرياضية الأكثر تطوراً في العالم والتي تعمل بالكامل دون سائق معتمدة على تقنيات متقدمة في الإدراك واتخاذ القرار والتحكم وبسرعة تفوق 340 كيلومتراً في الساعة.

وأتاح المعرض للزوار فرصة فريدة لتجربة قيادة تفاعلية عبر جهاز محاكاة فورمولا 1 مرخص من AMG ومعتمد من FIA مما أتاح لهم اختبار التحدي الذهني والبدني الذي يواجهه سائقو الفورمولا1 المحترفون.

وناقش المؤتمر المصاحب للمعرض عدة محاور رئيسية مثل تأثير مبادرات وجهود حكومة دولة الإمارات على تعزيز قطاع النقل الأخضر وسبل تسريع تبني المركبات الكهربائية في الأساطيل التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال إضافة إلى مناقشة تحديات وحلول سلسلة توريد المركبات الكهربائية وإعداد القوى العاملة المستقبلية ودور الاقتصاد الدائري في صناعة البطاريات .

وقدّم المؤتمررؤى عملية عميقة من شأنها دفع عجلة الحوار البناء وتسريع تبني وسائل النقل المستدامة في المنطقة والعالم.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن نجاح معرض "تنقل المستقبل" يعزز الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة الشارقة التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم أولوياتها موضحًا أن النسخة الأولى من الحدث تجاوزت التوقعات بعدما استقطب أكثر من 5 آلاف زائر من صناع القرار والخبراء العالميين والجمهور مما يؤكد المكانة الإقليمية والدولية التي تبوأها المعرض منذ انطلاقته ويجسد الرؤية العامة لتحقيق نقلة نوعية من استهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة الفاعلة في مواكبة آفاق صناعتها وتطويرها واستضافة كبرى الشركات العالمية المساهمة في قطاع المركبات الكهربائية.