الأسبوع العالمي للغذاء / فعالية "البروتينات البديلة" تعزز منظومة الابتكار في القطاع

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعالية "البروتينات البديلة"، ضمن أعمال الأسبوع العالمي للغذاء الذي ينطلق غدا في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

وتهدف فعالية البروتينات البديلة، إلى تعزيز منظومة الابتكار في قطاع الغذاء، وتوفير منصة عالمية تجمع نخبة من المبتكرين، وشركات الأغذية والمشروبات، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية ومزودي الخدمات المتخصصة بالقطاع بهدف تسريع التحول نحو أنظمة إنتاج غذائي أكثر ابتكاراً واستدامة.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 وكابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنظيم فعالية "البروتينات البديلة" خلال الأسبوع العالمي للغذاء، يمثل خطوة مهمة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، إذ يسهم الابتكار في قطاع الأغذية بدور محوري في دعم المنظومة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء مستقبل أكثر استدامة في القطاعات الغذائية والزراعية، وتعزيز ريادة أبوظبي في الابتكار والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية مثل الأغذية البديلة.

من جهتها قالت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، إنه من خلال تنظيم فعالية "البروتينات البديلة" ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2025، تقود أبوظبي مسيرة الابتكار في تطوير وتوظيف الحلول الغذائية الحديثة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تعد منصة عالمية فريدة تجسد نجاح مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في توحيد جهود المبتكرين والجهات التنظيمية والمستثمرين تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز استدامة القطاع، كما ترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي تلتقي فيه الاستثمارات بالأفكار الرائدة لبناء منظومة غذائية فاعلة ومتكاملة تدعم تحقيق الأمن الغذائي محليًا وعالميا.

وتوفر فعالية البروتينات البديلة، منصة عالمية لمناقشة التحديات والفرص في مجال البروتينات البديلة، من خلال تركيزها على أربعة محاور إستراتيجية تشمل، مواءمة اللوائح التنظيمية لتسريع دخول المنتجات المبتكرة إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى التمويل لدعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي، واستكشاف دور الأغذية المبتكرة في دعم الأمن الغذائي العالمي والمحلي، وتعزيز التعاون داخل منظومة أبوظبي لدفع عجلة الابتكار الغذائي.

ويُعدُّ الأسبوع العالمي للغذاء 2025 منصة شاملة لعرض أحدث الابتكارات قطاع الأغذية، بما في ذلك البروتينات النباتية، واللحوم المصنعة، والبروتينات المنتجة مخبريًا، كما يوفر فرصة استثنائية لدعم جهود توظيف العلوم الحديثة والتكنولوجيا في التأثير على سلوك المستهلكين وإعادة صياغة أنماط إنتاج واستهلاك الغذاء على المستوى العالمي.

ويأتي تنظيم فعالية البروتينات البديلة خلال الأسبوع العالمي للغذاء 2025، كخطوة تعزز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال حلول مبتكرة ومستدامة، بالإضافة إلى دوره في دعم جهود التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وترسيخ ريادتها العالمية في صياغة مستقبل قطاع الغذاء.