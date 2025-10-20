‎11 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مصر خلال 9 أشهر

القاهرة في 20 أكتوبر/ وام/ قال سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025، مشاريع خيرية وتنموية في جمهورية مصر العربية تقارب قيمتها 11 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح سعادته، في تصريح له في مستهل الزيارة الميدانية الحالية لوفد الهيئة إلى مصر، أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لجهود الإمارات الإنسانية المستمرة، وتعكس حرص الهيئة على تقديم الدعم النوعي والمستدام الذي يسهم في تمكين المجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين.

وأضاف أن الهدف من الزيارة تنفيذ وتفقد 42 مشروعاً خيرياً وإنسانياً جديداً في عدد من المحافظات المصرية، تشمل بناء المساجد، وإنشاء محطات مياه، وتشييد منازل للأسر المحتاجة والأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية وإنسانية متنوعة تخدم الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز حضورها الميداني في الدول الشقيقة، ومتابعة سير العمل في المشاريع التنموية المنفذة، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات ورسالتها في مدّ يد العون للمحتاجين، وترسيخ قيم العطاء والإنسانية.

وأشار إلى حرص الهيئة على أن تكون جميع مشاريعها ذات أثر مستدام ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي جعلت من العمل الإنساني نهجاً ثابتاً وسلوكاً مؤسسياً متجذراً في وجدان أبناء الوطن.

وذكر سعادته أن وفد الهيئة سيعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع شركاء العمل الإنساني في مصر لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعليم والصحة وتنمية القرى الريفية، مؤكداً أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق مشاريعها الإغاثية والتنموية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للخير والعطاء.