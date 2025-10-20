"خليفة الطبية" تنجح في إجراء جراحة بالمنظار لجنين يبلغ 25 أسبوعاً

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ نجح فريق طبي متخصص في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة" إحدى منشآت مجموعة "بيورهيلث" في إجراء جراحة جنينية معقّدة داخل الرحم باستخدام المنظار لإصلاح عيب السنسنة المشقوقة لدى جنين يبلغ من العمر 25 أسبوعاً ويزن 800 جرام، وذلك في إطار برنامج الأطباء الزائرين الذي أطلقته دائرة الصحة – أبوظبي.

واستغرقت العملية 90 دقيقة، وشكّلت إنجازاً طبياً جديداً يعكس المكانة الريادية لإمارة أبوظبي مركزا عالميا في مجال الرعاية الصحية، والتزامها بتقديم خدمات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار في مختلف التخصصات.

ويهدف برنامج الأطباء الزائرين إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات مع كبار الخبراء الطبيين من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد السنسنة المشقوقة عيباً خلقياً ناتجاً عن عدم انغلاق العمود الفقري والأغشية المحيطة بالحبل الشوكي بصورة صحيحة خلال المراحل المبكرة من الحمل، مما قد يؤدي إلى اضطرابات عصبية وإعاقات طويلة الأمد.

وبدأت العملية بتنفيذ فريق مستشفى الكورنيش فتحاً جراحياً مشابهاً لجراحة القيصرية للوصول إلى الرحم بعناية مع الحفاظ على جداره سليماً، حيث نُفِّذ هذا الجزء الحرج بدقة عالية لتجنّب تحفيز الولادة المبكرة وضمان بيئة آمنة ومعقّمة حول الجنين.

وتمكن الفريق الطبي من تهيئة بيئة محكمة لإجراء العملية الدقيقة، باستخدام تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الجنين بدقة، ليباشر بعدها فريق جراحة الأطفال من مدينة الشيخ خليفة الطبية إصلاح العيب في العمود الفقري للجنين باستخدام أدوات دقيقة وتقنيات متقدمة، أُغلِقت من خلالها الفتحة لحماية الأعصاب المكشوفة والحبل الشوكي، بما يسهم في تحسين وظائف الطفل بعد الولادة.

وأُجريت الجراحة باستخدام تقنيات تنظير حديثة ومتطورة مكّنت الفريق الجراحي من العمل عبر شقوق صغيرة جداً، إذ استُخدمت ثلاث فتحات فقط لا يتجاوز طول كل منها ثلاثة مليمترات لإتمام العملية بدقة عالية وبأقل قدر من التدخل الجراحي، ما أسهم في تسريع التعافي وتقليل خطر المضاعفات، مع الحفاظ على بيئة الرحم المثالية خلال فترة التعافي.

وقال الدكتور عادل علي الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن هذا الإنجاز يعكس أهمية التدخّل الجراحي المبكر في تحسين حياة الأجنة الذين يعانون من السنسنة المشقوقة، موضحاً أن إصلاح السنسنة المشقوقة قبل الولادة يُحسِّن كثيراً نتائج الحالة على المدى الطويل، حيث يُقلِّل من خطر الإصابة بالشلل والمضاعفات العصبية، ويحد من الحاجة إلى عمليات متعددة بعد الولادة، مشيراً إلى أن التدخّل المبكر يمنح الطفل فرصة أفضل للمشي بشكل مستقل، والعيش حياة أكثر نشاطاً وتكاملاً.

من جانبه، أكد الدكتور فيرنر غيرهارد ديل، استشاري طب الأجنة في مستشفى الكورنيش التابع لشركة "صحة"، أن العملية تمثل نقلة نوعية في طب الأجنة باستخدام المنظار داخل الرحم، مبيناً أن هذا النوع من الجراحات يُنفَّذ لتصحيح العيب قبل الولادة، وإذا أُجري في وقت مبكر فإنه يسهم في تحسين حركة الطفل وتقليل المضاعفات العصبية دون زيادة المخاطر على الأم.

وأضاف أن هذا الإجراء الدقيق يتطلّب تخطيطاً متقناً وتعاوناً وثيقاً بين تخصصات طبية عدة، ودقة عالية في التنفيذ، لافتاً إلى أن مركز طب الأجنة في مستشفى الكورنيش أجرى أكثر من 500 تدخّل علاجي حتى اليوم بنتائج تضاهي المعايير العالمية، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز مراكز رعاية الأجنة في دولة الإمارات والمنطقة.