لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية وتسهيل انسيابية الحركة على الطرق، وأهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، إلى جانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم المرور.

كما تم التطرق إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، ومدى مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تطوير إستراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.