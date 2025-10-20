سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي ينطلق 4 نوفمبر

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ تعقد فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2025 “DICM”، يومي 4 و5 نوفمبر المقبل بمركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات، بمشاركة نخبة من صناع المحتوى ورواد الصناعة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ويستقطب السوق هذا العام، أكثر من 90 عارضاً و250 مشترياً من أكثر من 50 دولة، ويضم أكثر من 500 اجتماع مجدول مسبقاً عبر "مركز أعمال المحتوى"، ما يعكس مكانته كوجهة رئيسية على خريطة صناعة المحتوى العالمية.

وتشهد هذه الفعالية، التي تعد الأبرز من نوعها في المنطقة لقطاع الإعلام وصناعة المحتوى لأول مرة هذا العام، إطلاق مسابقة" Spotlight Stories" التي تفتح آفاقاً جديدة أمام صناع المحتوى والقصص في المنطقة، وتعتبر بمثابة منصة ذهبية للمبدعين لعرض أفكارهم مباشرة أمام لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من أبرز الخبراء في عالم الإنتاج والإعلام.

وتمثل المسابقة فرصة نادرة للمواهب الشابة والواعدة لتسليط الضوء على مشاريعها الإبداعية، حيث سيحصل الفائز على شهادة تقدير مرموقة، إلى جانب فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع كبار المنتجين والمنصات العالمية، لبحث سبل تحويل أفكاره إلى أعمال رائدة ترى النور على شاشات المنطقة والعالم.

وتؤكد هذه الخطوة مكانة دبي كساحة رئيسية لاكتشاف المواهب واحتضان الإبداع، وتجعل من السوق محطة لا غنى عنها لكل من يسعى لصناعة مستقبل المحتوى.

ويتميز السوق بالحضور القوي لأهم المشترين الإقليميين من كبرى المؤسسات الإعلامية، من بينها مجموعة" MBC"و" OSN"، ومنصة شاهد، و STARZPLAY، و"TOD"، وأبوظبي للإعلام، ودبي للإعلام، وتلفزيون عُمان، ومؤسسة قطر للإعلام، ما يمنح العارضين الدوليين فرصة مباشرة للتواصل مع صناع القرار في واحد من أسرع أسواق الإعلام والمحتوى نمواً حول العالم.

ويكتسب السوق طابعاً عالمياً مع مشاركة أجنحة وطنية ودولية بارزة، من بينها جناح ICC من تركيا، وجناحا "KOCCA "و" CIA "من جمهورية كوريا، إضافة إلى جناح "روسكينو"، حيث ستعرض مجموعة من أبرز وأقوى الخدمات العالمية للمحتوى، بما يعزز فرص التبادل الثقافي والإبداعي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم برنامج حوارات DICM منصة معرفية شاملة تسلط الضوء على أبرز التحولات في القطاع، بدءاً من صعود المحتوى الرمضاني والدراما القصيرة، مروراً بتطور حقوق الإعلام الرياضي، والتوسع العالمي للسينما العربية، وصولاً إلى بروز عواصم جديدة لصناعة المحتوى حول العالم.

وتشهد الجلسات مشاركة نخبة من أبرز التنفيذيين والخبراء من مجموعة "MBC"، وكتارا ستوديوز، وفيلم كلينك، و"Omdia، Fifth Seaso"، و “Gazprom Media”، و"Zee"، و"RefleKT Media "وغيرها.

ويعود منتدى المنتجين" Producers Connect Hub" هذا العام بحلة أقوى، ليكون منصة مخصصة لربط الشركاء وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك، في وقت يشهد فيه قطاع الإنتاج المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً يتجاوز 20% سنوياً، ما يجعله محوراً رئيسياً في دفع عجلة السرد العابر للحدود والإضاءة على قصص جديدة تحمل بصمة عالمية.

ومع استعداد رواد الصناعة العالميين والإقليميين للالتقاء في دبي، يتحول "سوق دبي الدولي للمحتوى 2025 " إلى جسر يربط بين الثقافات، ومنصة انطلاق لتعاونات جديدة، ومركزاً لصياغة مستقبل صناعة الترفيه.

ومع ما يتيحه من وصول مباشر لا مثيل له إلى المشترين والمنتجين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، فإن الفرصة سانحة الآن لحجز مكان في هذا الحدث العالمي البارز.

يذكر أن سوق دبي للمحتوى الإعلامي هو حدث سنوي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، عضو في "اندكس القابضة .

