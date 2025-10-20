الإمارات تحرز فضية منافسات الفرق في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر بمصر

القاهرة في 20 أكتوبر/وام/ أحرز منتخب الإمارات للسنوكر الميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة العلمين بمصر، ليرفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات، بواقع ميداليتين في البلياردو وواحدة في السنوكر.

جاءت فضية منتخب السنوكر بعد تأهل الفريق المكون من محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام المنتخب القطري بنتيجة 0 - 3، الذي نال الميدالية الذهبية.

يذكر أن منتخب الإمارات للبلياردو حقق ميداليتين برونزيتين في وقت سابق، إحداهما في منافسات زوجي الـ10 كرات، والأخرى في فردي الناشئين لفئة الـ9 كرات.