مشاركة فعالة لـ " جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية"بمعرض فرانكفورت للكتاب

أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، الذي اختتم أعماله أمس تجسيدا لرؤيتها في تعزيز حضورها في المشهد العلمي الثقافي والأدبي محليا وإقليميا ودوليا، ورفده بإنتاجها الأدبي وذخيرتها من البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية، ومؤلفاتها الفكرية في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة.

تضمنت مشاركة الجامعة تقديم عدد من المحاضرات العلمية والثقافية، تحدث خلالها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وعدد من الخبراء والضيوف الذين استضافتهم المنصة حول مختلف مواضيع العلوم الإنسانية، إلى جانب المشاركة بـ 25 إصدارا باللغتين العربية والإنجليزية، اشتملت على الرسائل البحثية والكتب العلمية والبحوث التي شاركت بها الجامعة في عدد من المؤتمرات داخل الدولة وخارجها.

تناولت المحاضرات التي قدمتها خلال أيام المعرض عددا من المحاور المهمة شملت تحديات الهوية الوطنية في زمن العولمة، والفلسفة المعاصرة: أسئلة المعرفة والأخلاق.

جاءت مشاركة الجامعة في المعرض باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية المهمة في ظل حرصها على التواجد في مثل هذه الفعاليات باعتبارها مصدر إشعاع ثقافيا وإبداعيا وأدبيا، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية والمعرفية.