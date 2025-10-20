410 ملايين درهم قيمة معاملات التقييم العقاري في عجمان خلال سبتمبر

عجمان في 20 أكتوبر/وام/ أنجزت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، 161 معاملة تقييم عقاري خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 410 ملايين درهم.

وأوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة، أنّ العقارات السكنية استحوذت على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية بواقع 179.8 مليون درهم، تلتها العقارات التجارية بقيمة 120.4 مليون درهم، فيما شملت العمليات أيضاً تقييمات للعقارات الصناعية.

وأضاف المهيري أنّ تقرير شهر سبتمبر تضمّن معاملات التقييم الشخصي، والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، إضافة إلى التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغ عددها 124 معاملة تجاوزت قيمتها الإجمالية 259 مليون درهم.