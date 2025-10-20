أكثر من 300 طبيب و خبير يناقشون في أبوظبي أحدث أساليب رعاية أمراض القلب والكلى والسكري

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ نظمت شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، منتدى متخصصًا لأمراض القلب، والأوعية الدموية، والكلى، وداء السكري، جمع أكثر من 300 خبير وكادر طبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة أحدث التطورات وأساليب الرعاية المتكاملة لهذه الأمراض المعقدة.

يعد المنتدى منصة حيوية للخبراء استعرضوا خلالها أحدث البحوث الطبية، وتبادل المعلومات حول التشخيص المبكر والتدخل السريع، مع التركيز على تبني نهج رعاية شامل ومتعدد التخصصات، خصوصًا في حالات السكري من النوع 2 ومرض الكلى المزمن، بهدف تقليل المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل.

وأكد ديريك أوليري، المدير الإقليمي لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن التزام الشركة يتجاوز تقديم العلاجات المبتكرة وتطوير الدراسات السريرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكات المثمرة في المجتمع الطبي، وتسهيل تبادل المعارف، بما يسهم في ضمان مستقبل أفضل لرعاية المرضى الذين يتعايشون مع أمراض القلب والكلى والسكري في المنطقة.

وأشارت الدكتورة ابتسام با عيسى، استشارية أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكري، إلى توقعات بارتفاع عدد مرضى السكري عالميًا إلى 853 مليونا بحلول عام 2050 ما يجعل من الضروري النظر لما هو أبعد من مجرد ضبط مستويات السكر في الدم، مع التركيز على المخاطر المتداخلة التي تهدد صحة القلب والكلى، مؤكدة أهمية تبني نهج متعدد التخصصات لتقليل المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل.

من جهته، أكد الدكتور فراس بدر، أستاذ الطب السريري ومؤسس أكاديمية الشرق الأوسط لأمراض القلب، أن أمراض القلب، والأوعية الدموية، الكلى، وداء السكري تمثل مصدر قلق كبيرا للمرضى، بما في ذلك المصابون بالسكري من النوع 2 والكلى المزمن وفشل القلب، مشددًا على أن التشخيص المبكر والإدارة الاستباقية لهذه الحالات يكتسبان أهمية بالغة للحد من المضاعفات الخطيرة وتحسين جودة حياة المرضى.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من هذه الأمراض، والتي تتميز بتداخلها إذ يمكن للإصابة بأحدها أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالآخر، ما يرفع احتمالات المضاعفات ويؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى.