محمد الشرقي يطّلع على نتائج "جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023"

الفجيرة في 20 أكتوبر/وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، واطّلع على نتائج جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2023.

وأكّد سموّه، أهمية الجائزة في تحفيز المؤسسات والأفراد في حكومة الفجيرة على تطوير جودة الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي ومبادراته التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في إمارة الفجيرة، وتمكين الكوادر الوطنية من أفضل أدوات العمل المؤسسي، والمساهمة في تعزيز ركائز النهضة والتنمية الشاملة في الإمارة، والدولة.

ضمّت الجائزة مشاركة 21 جهة حكومية، و7 جوائز مؤسسية، و8 فئات ضمن أوسمة الفجيرة للتميز، و132 مرشّحًا لأوسمة الفجيرة للتميز.

وتوجّه مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعمه الدائم ومتابعته لنتائج الجائزة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.