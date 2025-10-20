برعاية حمدان بن محمد .. النسخة الـ7 لـ "ألعاب دبي" من 12 إلى 15 فبراير 2026

دبي في 20 أكتوبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لـ"ألعاب دبي"، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تنظيم منافسات النسخة السابعة من الحدث خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2026.

تأتي هذه النسخة، بشراكة رسمية مع "دي بي ورلد"، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي شريكا استراتيجيا، ورعاية ماسية مع كلٍ من "داماك" و"امارات"، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة منذ انطلاقتها في ترسيخ موقعها منصة رياضية ملهمة تجمع بين روح التحدي والعمل الجماعي، من خلال تحديات رياضية قائمة على قيم المشاركة والتعاون، بما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الرائدة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن النسخة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في مستوى التحديات المصممة لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين في فئات البطولة الخمس وتشمل تحدي الحكومة-الرجال، وتحدي الحكومة-السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، مع التركيز على تعزيز روح الفريق الواحد والعمل الجماعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

ولمتابعة آخر المستجدات والتفاصيل حول البطولة، يمكن زيارة حسابات التواصل الاجتماعي لـ "ألعاب دبي" @DubaiGames على منصات انستغرام وتيك توك وإكس.