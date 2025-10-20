"كهرباء ومياه دبي" تبحث تعزيز التعاون مع "آي بي إم" بمجالات الذكاء الاصطناعي

دبي في 20 أكتوبر /وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من شركة "آي بي إم" برئاسة آنا باولا دي خيسوس أسيس، نائب الرئيس الأول رئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فرص توسيع التعاون بمجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، في إطار دعم مسيرة دبي نحو بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الطاير خلال اللقاء أن التعاون مع "آي بي إم" يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وتبني أحدث حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي بين أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.