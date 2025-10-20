منتدى الشارقة للاستثمار 2025" ينطلق بعد غد بمشاركة 142 دولة

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ تنطلق بعد غد (الأربعاء) في الشارقة أعمال الدورة الثامنة من"منتدى الشارقة للاستثمار 2025" بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى بحضورأكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، و130 متحدثاً دولياً من الوزراء وقادة الاقتصاد العالمي ويستمر يومين بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

يحمل المنتدى هذا العام شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام» ويُعقد بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار مجسداً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي ومختبراً للأفكار والحلول المبتكرة في مشهد الاستثمار المستقبلي.

يفتتح المنتدى أعماله بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة إلى جانب نخبة من الوزراء والقادة الدوليين على مدار يومين من بينهم معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ومعالي ميغيل مدينا وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس ومعالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في باكستان.

ويشارك في المنتدى أيضا سعادة أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية والدكتور جيمس زان رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والبروفيسور راي كوون تشونغ الحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس إدارة مؤسسة "بان كي مون" إلى جانب نخبة من قادة المنظمات الاقتصادية العالمية وكبار التنفيذيين في كبرى المؤسسات الاستثمارية والإعلامية.

وضمن أجندته التي تشمل أكثر من 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائيا يتناول المنتدى هذا العام التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية ودورها في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي إلى جانب الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

ويسلط الضوء على دور الاستثمار في الزراعة الذكية وتحقيق أهداف الحياد المناخي وتعزيز التكامل الإقليمي بين الأسواق الناشئة إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويحظى المنتدى هذا العام بدعم شبكة واسعة من الشراكات تضم أكثر من 24 جهة محلية ودولية بين رعاة وشركاء استراتيجيين ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وشركات استثمارية تمثل مختلف القطاعات من التمويل والتطوير العقاري والتقنيات المتقدمة إلى الإعلام ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الشارقة الاستثمارية ويجسد الدور المحوري للمنتدى في بناء منظومة تعاون دولية متكاملة تعزز فرص النمو وتربط المستثمرين وصنّاع القرار بمشاريع تنموية مستدامة تدعم مستقبل الاقتصاد العالمي.