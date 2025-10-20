"قمة مستقبل الرعاية الصحية "تنطلق غداً بدبي بمشاركة 4500 خبير وطبيب

دبي في 20 أكتوبر/وام/ تنطلق غداً أعمال الدورة الثالثة لـ"قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025" وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة وحضور أكثر من 4500 مشارك من الخبراء والأطباء ومسؤولي القطاع الصحي والمعنيين من المنطقة والعالم .

تستعرض القمة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطب والرعاية الصحية، وتسلط الضوء على مستقبل القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي ، وتجمع قادة الفكر وصناع القرار ورواد التطوير في قطاع الصحة، لتبادل الرؤى والخبرات حول الاتجاهات الجديدة التي تسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

يعقد بالتزامن مع القمة الدورة الثانية عشرة من "المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة" والنسخة العاشرة من "المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة".

ويشارك في القمة أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً ضمن برنامج علمي متكامل يضم مسارين رئيسيين يتضمنان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.

وتحظى القمة هذا العام بدعم من هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وجمعية الأشعة في أمريكا الشمالية، وشعبة الإمارات لفنيي الأشعة، والجمعية الدولية لمصوري الأشعة وتقنيي الأشعة و العديد من الجهات والمؤسسات المختصة.

