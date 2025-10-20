معرض التصوير الفوتوغرافي يحتفي بالتراث في مهرجان"الظفرة للتمور"

الظفرة في 20 أكتوبر/وام/ يمثل معرض التصوير الفوتوغرافي والرسم في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري مساحة لعرض اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية التي تحتفي بالتراث.

يتنافس المشاركون في المهرجان على جوائز مسابقتي التصوير والرسم ضمن فئات "النخلة والتمور"، و"الحياة البرية في الظفرة"، و"الحياة البحرية في الظفرة".

وتسلط الصور الفوتوغرافية بالمعرض الضوء على التراث الإماراتي بوجه عام ونخلة التمر بوجه خاص من خلال تجسيد قصص مرئية تنقل للمشاهد جماليات الحياة البرية والبحرية، والمكانة الحية لنخيل التمر في ذاكرة المجتمع، فيما تجّسد اللوحات التشكيلية علاقة الإنسان بشجرة النخيل وثمارها، وتبرز جمال البيئة الطبيعية والتراثية لنخيل التمور، إضافة إلى نقل ما تتميز به بيئة منطقة الظفرة من سحر طبيعي في البر والبحر.

وأكدت الفنانة التشكيلية خلود الجابري عضو لجنة تحكيم مسابقة الرسم بمهرجان ومزاد ليوا للتمور،أن المسابقة تعد جسراً يربط بين الموروث والإبداع المعاصر إلى جانب تعزيز المشهد الفني الإماراتي، مما كان له أثره في تشجيع العنصر النسائي لاسيما في منطقة الظفرة على الظهور والمشاركة بأعمال فنية واعدة، مشيرةً إلى أن استمرار تنظيم المسابقة سيسهم على المدى البعيد في الكشف عن فنانين محترفين يواصلون حمل راية الفن ويهيئون أجيالاً جديدة لمواصلة مسيرة الفن التشكيلي في الدولة.

وأوضحت أنهم في لجنة تحكيم المسابقة يحرصون على اتباع عدد من المعايير الفنية والتقنية وأخرى تتعلق بأصالة الأعمال المشاركة في المسابقة وذلك لضمان توخي العدالة في تقييم المشاركات ولتحقيق أكبر قدر من الدقة في اختيار الفائزين.

من جانبه أكد يوسف بن شكر الزعابي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، أن المسابقة تهدف إلى إبراز التراث والثقافة في دولة الإمارات، لا سيما في منطقة الظفرة الغنية بموروثها البيئي والثقافي المتنوّع.

وأضاف أن دورة هذا العام شهدت إطلاق محور جديد هو محور الحياة البحرية إلى جانب محوري الحياة البرية والتمور والنخلة، في إطار تعزيز التنوع الموضوعي للمسابقة وتمكين المصورين من التعبير عن هوية المنطقة وبيئتها الطبيعية الغنية بعدساتهم المبدعة.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان رصدت جوائز قيمة للمسابقتين بقيمة إجمالية تبلغ مليون درهم.