رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والابتكار وتكنولوجيا المستقبل بجانب المجالات الثقافية وغيرها من الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي..معالي رئيس الوزراء السلوفاكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة حيث نقل معاليه إلى سموه في بداية اللقاء تحيات فخامة بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من الازدهار.

وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا خلال اللقاء متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتطورها المستمر على مختلف الصعد وحرصهما على مواصلة تعزيز مسارات هذا التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية التي تشكل أولوية تنموية وذلك انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في مجالي الابتكار والاستدامة.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة والعالم.

وقد شهد صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي رئيس وزراء سلوفاكيا..تبادل اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية بين حكومتي البلدين بجانب مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري تبادلهما من جانب دولة الإمارات، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومن الجانب السلوفاكي سعادة فلاديمير سيمونياك أمين عام وزارة الاقتصاد.

حضر اللقاء كل من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة..كما حضره من الجانب السلوفاكي الوفد المرافق لرئيس الوزراء الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.