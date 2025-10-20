الشارقة : افتتاح معرض "من الحجارة: أدوات صنعت عصور ما قبل التاريخ في قطر"

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة، اليوم معرض "من الحجارة: أدوات صنعت عصور ما قبل التاريخ في قطر" الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بمتحف الشارقة للآثار، بالتعاون مع متاحف قطر.

حضر الافتتاح سعادة كل من عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف وعيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار وميساء سيف السويدي، مدير هيئة الشارقة للمتاحف وحليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى جانب ممثلين عن القنصلية القطرية ومتاحف قطر، وعدد من المختصين في مجالات الآثار والثقافة.

يقدم المعرض الذي يستمر المعرض حتى 30 أبريل 2026 مجموعة مختارة من الأدوات الحجرية التي شكلت ملامح حياة الإنسان في حقب ما قبل التاريخ في دولة قطر، كاشفًا عن دورها في تطور الحضارة وسبل العيش وأساليب التكيف مع البيئة في تلك الأزمنة البعيدة.

وقالت عائشة راشد ديماس:" يمثل هذا المعرض نافذة فريدة تطل على بدايات التاريخ الإنساني في المنطقة، وتعيد إحياء قصص الإنسان الأول من خلال أدواته الحجرية التي كانت شاهدًا على تطوره وقدرته على التكيّف والإبداع ومن خلال التعاون المثمر مع متاحف قطر، نسعى إلى تقديم تجربة علمية وثقافية تُظهر القواسم الحضارية المشتركة التي ربطت مجتمعات الخليج منذ آلاف السنين، وتعزز في الوقت ذاته رسالة الهيئة في صون التراث الإنساني وإيصاله للأجيال القادمة بوصفه ذاكرةً حيّةً تشهد على مسيرة التطور والابتكار عبر العصور".

يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لاكتشاف كنوز أثرية فريدة تنقلهم إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تكشف القطع المعروضة عن ملامح الحياة الأولى للإنسان في الخليج العربي، فمن رؤوس السهام الدقيقة والمكاشط الصوانية التي استخدمت عبر مراحل متعددة من العصر الحجري، إلى الاكتشاف اللافت لقبر عثر فيه على جمل مدفون إلى جانب صاحبه يعود إلى القرون الأخيرة ما قبل الإسلام.

وتقدم المجموعة المعروضة البالغ عددها ما يقارب 110 قطع أثرية تجربة استثنائية تكشف أسرار الماضي وتتيح الغوص في تفاصيل دقيقة من حياة الأسلاف.

ويشكل المعرض محطة فريدة للزوار والباحثين لاكتشاف التاريخ البشري في العصرين الحجري القديم والحديث والقرون الأخيرة قبل الإسلام في منطقة الخليج العربي، مسلطًا الضوء على الجهود العلمية لعلماء الآثار والمنقبين في قطر وما أسفرت عنه أبحاثهم من معطيات أساسية لفهم طبيعة الحياة الإنسانية في تلك الأزمنة السحيقة، بما يعمّق إدراكنا لمسار التطور الحضاري.

يرافق المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى إشراك الجمهور في تجربة تعليمية وتفاعلية شيقة تعزز ارتباطهم بمضمون الحدث وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لفهم تاريخ الإنسان القديم.

تشمل هذه الفعاليات ندوة علمية متخصصة تسلط الضوء على تاريخ التنقيبات الأثرية في دولة قطر بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين في مجال علم الآثار، إلى جانب ورشة تعليمية تتناول أساليب تصنيع الأدوات الصوانية في العصر الحجري، وذلك يوم 16 نوفمبر المقبل بما يتيح تجربة معرفية ثرية تعمّق فهم الزوار لمراحل التطور الإنساني في عصور ما قبل التاريخ.