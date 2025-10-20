سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام بحديقة بحيص الجيولوجية

الشارقة في 20 أكتوبر /وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عُقد في حديقة بحيص الجيولوجية.

ووجه سموه في مستهل الاجتماع الشكر والتقدير للجهات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام على جهودها المتواصلة في تطوير العمل الإعلامي في الإمارة، مشيداً بما حققته المؤسسات الإعلامية من إنجازات تعكس رؤية الإمارة في الارتقاء بالمحتوى والرسالة الإعلامية الهادفة.

تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمقترحات التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتوحيد الجهود بين الجهات الإعلامية في الإمارة، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز الهوية الاتصالية للإمارة على المستويين المحلي والعالمي.

وتناول الاجتماع عرض المسودة الأولى للسياسة الإعلامية لإمارة الشارقة، والحوكمة والمعايير الإعلامية الخاصة بالمحتوى، والتي تسعى من خلاله إلى تنظيم بيئة العمل الإعلامي في الإمارة وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في الطرح الإعلامي وتحسين جودة المخرجات الإعلامية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للإمارة، وتمكين المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع من أداء دورهم في نقل الرسالة الإعلامية بأسلوب يعكس قيم الإمارة ونهجها الإنساني والمعرفي.

وناقش المجلس تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي تناول مستجدات الدورة البرامجية الجديدة، وأداء القنوات والمنصات المختلفة التابعة لها، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البرامج وتحسين تجربة المشاهد والمستمع والمتابع عبر المنصات الرقمية.

وتطرق المجلس إلى الدراسة الشاملة التي قدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول واقع الاتصال الحكومي في الإمارة، متضمنة أبرز التحديات والفرص، إلى جانب عرض جدول الفعاليات التي ينظمها المكتب خلال الفترة المقبلة، وأبرز الخطط التطويرية لـ "منصة الإعلام الذكي" وذلك تعزيزاً للتواصل الفعّال بين المؤسسات الحكومية والجمهور.

واستعرض الاجتماع تقرير مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الذي تناول آخر مستجدات أعمالها ومشروعاتها القائمة، وجهودها في استقطاب الشركات الإعلامية المحلية والعالمية، وتقديم التسهيلات التي تدعم بيئة الأعمال الإبداعية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزا إعلاميا إقليميا بارزا.

واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على نتائج أداء الإدارات في المجلس، حيث استعرضت إدارة الأنشطة الإعلامية أنواع تصاريح التصوير (أرضي، جوي، بحري) التي تم إصدارها وحققت نسبة 60٪ زيادة في التصاريح المُصدرة.

و استعرضت إدارة الاتصال الحكومي أبرز أرقامها من حيث الدعم والشراكات والمواد التسويقية وتنظيم الفعاليات والمخرجات الإعلامية.

فيما تناولت إدارة الاستراتيجية مؤشرات الأداء ومشروع توثيق العمليات وحوكمة إدارات المجلس، واستعرضت إدارة الخدمات المساندة إنجازات الأقسام التابعة لها مثل قسم الموارد البشرية وإجراءاتها الخاصة في التوطين والتدريب ومتابعة شؤون الموظفين، وقسم الشؤون المالية من حيث متابعة الخطط المالية لتحقيق أفضل أداء مالي، بالإضافة إلى قسم تقنية المعلومات وأبرز مشاريعه التقنية والدعم الفني ومؤشراته، وقسم الخدمات العامة وما تقدمه من خدمات مميزة للموظفين وشراكات خارجية.

وعلى هامش الاجتماع، تجول سمو نائب حاكم الشارقة في أقسام حديقة بحيص الجيولوجية التي تعتبر وجهة بيئية تعليمية تهدف إلى عرض تاريخ الأرض وتطوّر التضاريس في الإمارة، وتعرف على ما تضمه الحديقة من مواقع أثرية ونُظم طبيعية تكشف عن تكوّن سلسلة جبال الحجر والمناطق المجاورة لها قبل نحو 93 مليون سنة، بالإضافة إلى دلائل على استيطان بشري يعود إلى نحو 125 ألف سنة.

واستمع سموه إلى شرح حول كيفية تشكل الصخور والكثبان الرملية والسهول الحصوية، واطلع على القاعات الداخلية التي تضم معروضات من الأحافير والكائنات البحرية المتحجّرة التي عاشت في المنطقة وما كانت عليه من بحار ضحلة، وشاهد المرافق التعليمية والترفيهية المناسبة لجميع الأعمار.

حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.