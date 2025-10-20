بنك الاستثمار يطلق نافذة إسلامية

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ حصل بنك الإستثمار- مقره إمارة الشارقة - على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ،لإطلاق نافذة إسلامية لتقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وذكر البنك في بيان اليوم ، أن هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة التحول التي يشهدها ويفتح آفاقاً جديدة لتوسيع مجموعة منتجاته وخدماته لتشمل حلولاً مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُقدَّم وفق أعلى المعايير للأفراد والشركات في الدولة.

وأوضح إدريس الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار أن موافقة البنك المركزي الإماراتي المركزي على منح البنك ترخيصَ نافذة إسلامية لتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعكس ثقةَ هذه الجهة التنظيمية في قدرة البنك على تقديم خدمات مالية شاملة تركّز على العملاء وتلبّي أعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وأبلغ بنك الإستثمار رسميا سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) عزمه تقديم خدمات ومنتجات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه.