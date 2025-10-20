"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون مع برلماني أستراليا وأوكرانيا على هامش اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف

جنيف في 20 أكتوبر/وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلا على حده، معالي ميلتون ديك رئيس مجلس النواب في كومنولث أستراليا، والدكتور أولكسندر كوزنينكو نائب رئيس برلمان أوكرانيا، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وأكد معالي الدكتور النعيمي خلال اللقاءين، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والحوار والتفاهم بين الشعوب، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اللقاءات البرلمانية على هامش الفعاليات الإقليمية والدولية منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتقريب وجهات النظر، وتسهم في تعزيز التعاون البرلماني لاسيما في الموضوعات المطروحة على جداول أعمال الاجتماعات.

ونوه معاليه إلى أن هذه اللقاءات البرلمانية تفتح آفاقاً جديدة من التعاون أمام العلاقات الثنائية بين الدول، وتسهم في دفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وكل من برلماني أستراليا وأوكرانيا، وأهمية استمرار التواصل والتشاور في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك، بما يواكب علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات والبلدين الصديقين.

وأكد الجانبان دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول والحكومات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستدامة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والطاقة الخضراء، والبنية التحتية.

حضر اللقاءين سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

