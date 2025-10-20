800 طنٍ من الأغذية الطازجة حجم التداول اليومي في سوق الواجهة البحرية بدبي

دبي في 20 أكتوبر/وام/ يبلغ حجم التداول اليومي في "سوق الواجهة البحرية" بدبي أكثر من 800 طنٍ من الأغذية الطازجة خاصة المنتجات البحرية، مما يؤكد أهميته بوصفه مركزا رئيسيا لتجارة الجملة والتجزئة،يجمع تحت مظلته 800 تاجر.

وأوضح محمد المدني، مدير سوق الواجهة البحرية، أن السوق أصبح قوة محورية في دعم تجارة الأغذية في دبي، إذ يجمع يومياً بين الصيادين والتجار المحليين والدوليين والعملاء، والأرقام المسجّلة تعكس ثقة التجار وقوة البنية التحتية التي تستمر في النمو بما يتماشى مع احتياجات المدينة، مؤكداً أن السوق يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال ضمان الوصول إلى الأغذية الطازجة للمتسوقين والشركات بشكل موثوق.

وتمثل المأكولات البحرية ركيزة أساسية في نشاط السوق، حيث يتداول أكثر من 600 طن يومياً على مستوى تجارة الجملة والمفرق، يتم توريدها من الصيادين المحليين والمصادر الدولية، ويضم السوق أكثر من 500 تاجر متخصص في المأكولات البحرية يعرضون أكثر من 260 صنفاً، تشمل الهامور والكنعد والصافي والشعري، إلى جانب أكثر من 50 صنفاً من الأسماك المجففة.

وتشكل الأسماك المحلية نحو 70 بالمائة من المعروض، فيما يتم استيراد 30 بالمائة من الأسماك المجففة من مصادر عالمية.

وتعد المزادات اليومية من أبرز مميزات السوق، إذ تجذب التجار من مختلف أنحاء الدولة، ما يجعلها واحدة من أكثر منصات تجارة المأكولات البحرية نشاطاً في المنطقة.

ويمتد نشاط السوق ليشمل أكثر من 300 تاجر في قطاعات الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن والبضائع الجافة والتوابل.

ويوفر سوق الفواكه والخضروات منتجات من أكثر من 80 مزرعة محلية، إلى جانب واردات من مختلف قارات العالم، فيما يضم سوق اللحوم والدواجن لحوماً فاخرة ومنتجات مميزة مثل بيض السمان وبيض النعام النادر.

ويقدم سوق البضائع الجافة والتوابل أكثر من 250 صنفاً من التمور والمكسرات والحبوب والتوابل، لتلبية احتياجات مرتادي السوق من أكثر من 180 جنسية، والمساهمة في ضمان استمرارية الإمداد الغذائي لقطاعات الضيافة والتجزئة والأعمال في دبي.

وفي إطار استجابته للطلب المتزايد وتلبية احتياجات شركائه في قطاع الأغذية، وسّع السوق عروضه ليشمل أقساماً جديدة مثل ركن الأجبان ومنتجات الألبان ومحامص القهوة المتخصصة، إلى جانب تجربة "من السوق إلى المائدة" التي تتيح للزوّار اختيار المأكولات البحرية الطازجة وطهيها مباشرة داخل مطاعم السوق، فضلاً عن مزاد السمك اليومي ومرافق تنظيف الأسماك التي توفر تجربة متكاملة للمتسوقين.